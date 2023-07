Ad agosto in piazza Cavour torna la Fiera del Libro, tutti gli ospiti in salotto

a Fiera del Libro di Como è la più antica d’Italia. Qualcuno dovrebbe darle un premio… anche se basta l’affetto dei suoi frequentatori che sono ammiratori costanti. In piena estate, sotto il tendone di Piazza Cavour a Como si ritrovano i Librai e gli Editori che da tanti anni la tengono viva, mantenendone lo spirito popolare e culturale insieme. Libri venduti e libri raccontati così come già facevano i pionieri della promozione culturale girando per città e paesi coi carretti carichi di libri a diffondere la cultura, in modo semplice e diretto.

Lo spirito è sempre quello: dai portici del Broletto (precaria condizione di “negozio” all’aperto sempre minacciato dai malumori del tempo) al più confortevole e vasto tendone di piazza Cavour, l’offerta si è moltiplicata. Migliaia di libri (nuovi, vecchi, usati, d’antiquariato…) per bambini, ragazzi, adulti, amanti della letteratura, dell’arte, della storia anche locale, dei viaggi, dei territori, delle scoperte… sotto il tendone ve ne sono ventimila.

Poi gli incontri. Ormai moltiplicati (tre, quattro, cinque presentazioni ogni giorno) trasformano la città, la piazza, la Fiera del Libro in una festa per chi legge e per chi, passando, non riesce a rimanere indifferente. Un fitto calendario di eventi e presentazioni che si apre sempre più ad autori e ospiti nazionali e abbraccia temi importanti per la nostra contemporaneità.

Gli incontri

Paolo Jannacci e Enzo Gentile – Enzo Jannacci. Ecco tutto qui

Agosto 26, 2023

- 16:30

Enzo Gentile dialoga con Alessio Brunialti

I leader mondiali: il modello USA per benessere e sviluppo

Agosto 26, 2023

- 18:00

La professoressa di economia applicata Francesca Spigarelli dialoga con il giornalista Enrico Marletta

Antonello Riva e Edoardo Ceriani – Il volo di Nembo Kid. La biografia del bomber dei bomber

Agosto 26, 2023

- 21:00

Edoardo Ceriani dialoga con Dino Merio

Giochiamo in Fiera!

Agosto 27, 2023

- 11:00

Prova gratuita di giochi in scatola con la Libreria dei ragazzi

Federico Gregotti – Una spia a regola d’arte

Agosto 27, 2023

- 15:00

Dialoga con Jessica Molinari

Angelo Mozzillo – Detective Linus

Agosto 27, 2023

- 16:30

Angelo Mozzillo dialoga con Tommaso Marelli

Roger Olmos – #IMMAGINIFICO: impariamo a osservare il mondo con tutti e cinque i sensi + 1

Agosto 27, 2023

- 18:00

In collaborazione e dialogo con Associazione Luminanda e Ecofficine nell’ambito del progetto

Paolo Nespoli – L’unico giorno giusto per arrendersi

Agosto 27, 2023

- 21:00

Cesare Romanò – Lo spirito di Varanasi

Agosto 28, 2023

- 16:30

Valeria Lanza – La creatrice di volti

Agosto 28, 2023

- 18:00

in dialogo con le studentesse del laboratorio di lettura espressiva “Ad Alta Voce”

Marco Albanese – Ruben Östlund: Nel tentativo di salvare la faccia e Alejandro G. Iñárritu: Frontiera

Agosto 28, 2023

- 19:30

Dialoga con Alessio Brunialti

Vincenzo Guarracino – Federico Roncoroni

Agosto 28, 2023

- 21:00

Dialoga con Lorenzo Morandotti e Giovanni Lischio

Linda Cavadini – I personaggi maschili nei Promessi sposi

Agosto 29, 2023

- 11:00

All’interno della rassegna “I Promessi sposi: tre letture. Indagine dentro il romanzo nell’occasione dei 150 anni dalla morte di Alessandro Man

Gianfranco Scotti – Lettura Manzoniana

Agosto 29, 2023

- 16:30

Bruno Magatti – Alessandro Volta. Senza smettere di farsi domande

Agosto 29, 2023

- 18:00

Cartoline dell’anima. Storie di amore, disincanto e parole. I romanzi di Gian Pietro Elli

Luglio 29, 2023

- 19:30

Dialoga con Chiara Ratti

Albertina Nessi – Quell’estate a Villa D’Este

Agosto 29, 2023

- 21:00

Dialoga con Laura D’Incalci

Linda Cavadini – I personaggi femminili nei Promessi sposi

Agosto 30, 2023

- 11:00

All’interno della rassegna “I Promessi sposi: tre letture. Indagine dentro il romanzo nell’occasione dei 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni”

Maria Gabriella e Maria Beatrice Anania – L’attesa

Agosto 30, 2023

- 16:30

Dialogano con Federica Ro

Maria Corno – Quando cammino canto

Agosto 30, 2023

- 18:00

Dialoga con Ambra Garancini

Maurizio Sangalli – Com’è profondo il lago

Agosto 30, 2023

- 19:30

Arianna Montanari – Parole Nascoste

Agosto 30, 2023

- 21:00

Dialoga con Sabrina Sigon

Gerardo Monizza – I luoghi dei Promessi sposi

Agosto 31, 2023

- 11:00

All’interno della rassegna “I Promessi sposi: tre letture. Indagine dentro il romanzo nell’occasione dei 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni”

Orietta Cigardi – Il treno delle Primavere

Agosto 31, 2023

- 16:30

Dialoga con Melania Rossini

Donata Columbro – Dentro l’algoritmo. Le formule che regolano il nostro tempo.

Agosto 31, 2023

- 18:00

Dialoga con Alessio Brunialti

Marco Guggiari, Carlo Pozzoni – C’era una volta a Como. Ricordi e immagini di qualche tempo fa.

Agosto 31, 2023

- 21:00

Marco Guggiari, Mario Guidotti – Medico/paziente. Dritto e rovescio sulla sanità

Luglio 31, 2023

- 21:00

Dialogano con la dott.ssa Mariella Enoc, procuratrice speciale dell’Ospedale Valduce, evento in collaborazione con l’Ospedale Valduce

Samantha Falciatori – Il nido del Gallo Cedrone

Settembre 1, 2023

- 16:30

Presentato da Paolo Filippo Galli

Adam Tempesta – Carambola Dormiente

Settembre 1, 2023

- 18:00

Dialoga con Alessio Brunialti

Anna Maria Gehnyei – Il corpo nero

Settembre 1, 2023

- 21:00

Dialoga con Olivia Molteni Piro

Amanda Colombo – Meno male che ci siete voi

Settembre 2, 2023

- 11:00

Dialoga con Sabrina Sigon

Maria Giovanna Farina, Max Bonfanti – Le firme rubate. Quindici giorni per non morire

Settembre 2, 2023

- 15:30

Francesca Genti – La ballata di Nina Simone

Settembre 2, 2023

- 16:30

Dialoga con Alessio Brunialti

Antonio Di Bella – Gli Stati Uniti

Settembre 2, 2023

- 18:00

Dialoga con Alessandro Casarin

Paolo Donà – Dopo Sant’Elia – Nuova edizione a cura di Paolo Donà

Settembre 2, 2023

- 19:30

Dialoga con Alberto Artioli e Alberto Longatti

Edoardo Massa – Tutti autistici?

Settembre 2, 2023

- 21:00

In dialogo con l’associazione Abilítiamo Autism

Laboratorio creativo “I casi di Borgo Mistero” con Ilaria Perversi

Settembre 3, 2023

- 11:00

Gabriele Missaglia – Sara e i mille mila

Settembre 3, 2023

- 15:00

Dialoga con l’illustratrice Alessandra Arrigoni

Davide Morosinotto – Temporali

Settembre 3, 2023

- 16:30

Dialoga con Jessica Molinari e un gruppo di studenti della scuola Parini di Como

Elena Ferrini – Zampette Avventurose

Settembre 3, 2023

- 18:00

Elpo Edizioni Età: 3+ Dialoga con Antonella Grignola

Flavia Cercato – Il destino dell’ortica

Settembre 3, 2023

- 21:00

Dialoga con Marco Balzano

Plinio: la Naturalis Historia – Luigi Picchi

Settembre 4, 2023

- 15:00

All’interno della rassegna “Plinio il Vecchio. Testimone del suo tempo”

Renata Casolini – Camminando sul tempo

Settembre 4, 2023

- 16:30

Veronica Del Vecchio – La ragazza della montagna

Settembre 4, 2023

- 18:00

Dialoga con Mario Schiani

Marco Fioroni – La cadrega del diaul e Par modu de dì…

Settembre 4, 2023

- 19:30

Gwmax

Tommaso Guaita – 45/90. 45 storie della Serie A anni 90

Settembre 4, 2023

- 21:00

Plinio nella Storia dell’Arte – Massimiliano Porro

Settembre 5, 2023

- 11:00

All’interno della rassegna “Plinio il Vecchio. Testimone del suo tempo.”

Marisa Bernasconi – Il segreto della chiave

Settembre 5, 2023

- 16:30

Dialoga con Federica Rossi

Andrea Stabellini – Cattedrale di luce

Settembre 5, 2023

- 18:00

Icaro Tuttle – I morti non prendono l’ascensore

Settembre 5, 2023

- 19:30

Dialoga con Alessio Brunialti

Franca Ronchetti Bralla – C’era una volta il contrabbando

Settembre 5, 2023

- 21:00

Dialoga con Monica Neroni

Plinio: l’arte della profumeria. Antonella Fontana

Settembre 6, 2023

- 11:00

All’interno della rassegna Plinio il Vecchio. Testimone del suo tempo.

Lorenzo Della Fonte – La banda Cimarosa

Settembre 6, 2023

- 16:30

Dialoga con Lucia Valcepina

Giuseppe Guin – G.M. I sogni e le imprese di Guido Monzino

Settembre 6, 2023

- 18:00

Dialoga con Edoardo Ceriani

Sandra Bonzi – Il mio nome è due di picche

Settembre 6, 2023

- 19:30

Dialoga con Dalila Lattanzi

Gin Angri – La moda intorno. Fotografie di Gin Angri

Settembre 6, 2023

- 21:00

Rivista Archeologica dell’Antica Provincia di Como

Settembre 7, 2023

- 16:30

Presentazione a cura della dott.ssa Fulvia Butti

Jonathan Zenti – Problemi. Una guida per capire l’assurdità del presente

Settembre 7, 2023

- 18:00

Dialoga con Alessio Brunialti

Dentro il romanzo. Dall’incipit alla libreria.

Settembre 7, 2023

- 19:30

In dialogo Sabrina Sigon e Anna Danielon, presenta Alida Paternostro

Enrico Ferioli – Appena fuori città

Settembre 7, 2023

- 21:00

Con accompagnamento del Gruppo Musica Popolare D’Altrocanto

Jolanda De Respinis – Come ho potuto

Settembre 9, 2023

- 15:00

Dialoga con Paola Salvadori

Yaryna Grusha Possamai e Alessandro Achilli – Dimensione Kyiv

Settembre 8, 2023

- 16:30

Presenta il traduttore Alessandro Achilli

Giacomo Fasola, Giulia Tassi – Senza Limiti

Settembre 8, 2023

- 19:30

Giacomo Fasola dialoga con Francesco Moscatelli

Treni, ferrovie e viaggiatori nella storia dell’arte

Settembre 8, 2023

- 21:00

In dialogo Fulvio Caradonna, Presidente Ferrovienord e Sergio Gaddi. Evento promosso da Ferrovienord

Pietro Berra – Da Plinio a Volta. Itinerari d’autore sul lago di Como

Settembre 9, 2023

- 11:00

New Press Edizioni

Claudia Grande – Bim Bum Bam Ketamina

Settembre 9, 2023

- 16:30

Dialoga con Dalila Lattanzi

Ernesto Assante – Lucio Battisti e Lucio Dalla

Settembre 9, 2023

- 18:00

Dialoga con Alessio Brunialti

Carmela Scotti – Del nostro meglio

Settembre 9, 2023

- 19:30

Dialoga con Lucia Valcepina

Michele Turazzi – Prima della rivolta

Settembre 9, 2023

- 21:00

Dialoga con Sabrina Sigon

Laboratorio creativo: I caRtastorie

Settembre 10, 2023

- 11:00

Promosso dalla Libreria del Ragionier Bianchi Condotto da Francesca Piccione – Lyceum Academy Milano Età: 6 – 11 anni

Matteo Meschiari, Rocco Lombardi – C’era la taiga, c’era un incendio. Una ballata antropocenica illustrata per riflettere sui grandi pericoli del nostro tempo

Settembre 10, 2023

- 15:00

#logosedizioni In collaborazione e dialogo con Associazione Luminanda e Ecofficine nell’ambito del progetto eARTh bOOk

C’era la taiga, c’era un incendio – Laboratorio con Rocco Lombardi

Settembre 10, 2023

- 16:00

Per adulti e bambini, solo su iscrizione

Teresa Radice, Stefano Turconi – Il Contastorie

Settembre 10, 2023

- 18:00

Dialogano con Tommaso Marelli

Un Libro / Un luogo

Agosto 28, 2023

- 11:00

La Porta della rana, con Gerardo Monizza

Un libro / Un luogo

Settembre 5, 2023

- 11:00

La Porta della rana, con Gerardo Monizza

Un libro / Un luogo

Agosto 29, 2023

- 11:00

I due Plinii, con Mirko Moizi

Un libro / Un luogo

Settembre 7, 2023

- 11:00

I due plinii, con Mirko Moizi

Un libro / Un luogo

Agosto 30, 2023

- 11:00

Monumento alla Resistenza europea, con Fabio Cani

Un libro / Un luogo

Agosto 31, 2023

- 11:00

Piazza Cavour, con Fabio Cani

Un libro / Un luogo

Settembre 6, 2023

- 11:00

Piazza Cavour, con Fabio Cani

Un libro / Un luogo

Settembre 4, 2023

- 11:00

I Re Magi, con Gerardo Monizza

Un libro / Un’immagine / Una storia. Giovani ed esperti a confronto

Agosto 28, 2023

- 12:00

Da lunedì 28 agosto a venerdì 8 settembre

Davide Bordogna e Anna Bergna – Caravanserraglio. Racconti dal mondo di Plinio

Agosto 30, 2023

- 18:00

Inaugurazione mostra “Como e il lago” – Giovanni Colombo

Settembre 1, 2023

- 18:00

alla Libreria Plinio il Vecchio di Via Vitani 14

Proiezione del film: Umberto Eco – La biblioteca del mondo + presentazione del libro Quando c’era lui di Aldo Binda

Settembre 1, 2023

- 20:30

In collaborazione con: Cinema Astra

Proiezione del film: Io sono l’abisso

Settembre 2, 2023

- 21:00

In collaborazione con: Cinema Astra

Proiezione del film: Io sono l’abisso

Settembre 3, 2023

- 21:00

In collaborazione con: Cinema Astra

Proiezione del film: Umberto Eco – La biblioteca del mondo

Settembre 3, 2023

- 17:30

In collaborazione con: Cinema Astra

Proiezione del film: Emily

Settembre 5, 2023

- 15:30

In collaborazione con: Cinema Astra

Proiezione del film: Emily

Settembre 5, 2023

- 21:00

In collaborazione con: Cinema Astra

Proiezione del film: Emily

Settembre 6, 2023

- 15:30

In collaborazione con: Cinema Astra

Proiezione del film: Emily

Settembre 6, 2023

- 21:00

In collaborazione con: Cinema Astra

Fabio Sironi – Il mastino dei Baskerville di Arthur Conan Doyle

Settembre 7, 2023

- 18:00

Presentazione: Società Storica Comense

Settembre 16, 2023

- 17:00

Un libro / Un luogo : Le terme romane

Settembre 19, 2023

- 11:00

Crampo urbano. Una storia fantartistica

Settembre 21, 2023

- 18:00

Un romanzo “stradale”. I promessi sposi in Vetrina

Agosto 26, 2023

- 22:00

Da Sabato 26 Agosto a Sabato 30 Settembre

I Promessi Sposi ad alta voce

Settembre 3, 2023

- 17:00

I promessi sposi ad alta voce

Settembre 9, 2023

- 17:00

Mostra “Intrecci. Parole dei Promessi sposi”

Settembre 18, 2023

- 18:00

Da Lunedì 18 a Sabato 23 settembre

Gian Marco Griffi – Ferrovie del Messico

Agosto 26, 2023

- 19:30

Dialoga con Sabrina Sigon

Eliana Albertini, Gero Arnone – La vita della mia ex per come la immagino io

Settembre 8, 2023

- 18:00

Dialogano con Alessio Brunialti