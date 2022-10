Il Vino è la poesia della Terra”: al Gallio cinque serate di cultura e degustazione

Al Gallio cinque serate alla scoperta di una delle eccellenze tutte italiane, il vino. Si parte il 4 novembre e a guidare i presenti saranno due esperti d’eccezione: Stefano Novati e Francesco Pagani di NP Wine Experience. Le iscrizioni sono aperte a tutti. L’Italia è il maggiore produttore di vino al mondo, con il 18% della quota di mercato. Come riporta un recentissimo articolo di Forbes, nonostante la situazione economica internazionale, il settore vitivinicolo continua a crescere e ad offrire opportunità lavorative. Secondo Coldiretti (dati 2021), le aziende vitivinicole italiane danno lavoro al proprio interno a circa 210mila addetti, 5mila dei quali sono giovani. In Italia oggi il mondo del vino genera lavoro per circa 1,8 milioni di persone, con opportunità professionali distribuite in ben 18 settori. La produzione e il commercio di vino come professione, ma ci si può fermare anche alle nozioni: saperlo degustare, decantarne le qualità, abbinarlo in modo corretto ai cibi, conoscerne i valori nutrizionali. Parlare di vino a tavola è oggi anche un valore di comunicazione da tutti riconosciuto. Così, sempre nell’ottica di aprire le proprie porte al mondo esterno e alla società civile, il Pontificio Collegio Gallio di Como, la più antica scuola d’Europa fondata da Tolomeo Gallio nel 1583, gestita ininterrottamente dalla sua fondazione dall’Ordine Chierici Regolari di Somasca e sempre più scuola di riferimento del territorio ha organizzato un viaggio in questo affascinante mondo.

Un percorso di cinque serate condotto da Stefano Novati e Francesco Pagani di NP Wine Experience rivolto ad appassionati, ma pure a semplici curiosi che vogliono esplorare in modo semplice ed accattivante il mondo del Vino, conoscendone la storia, le caratteristiche sensoriali, ed avvicinandosi alla tecnica della degustazione. Per ogni serata è prevista la degustazione di tre differenti vini di elevata qualità.

Programma

Prima serata: Venerdì 4 Novembre, ore 20:30

Storia e curiosità del Vino, dalle origini fino ai giorni nostri. Introduzione alla tecnica della degustazione. Durante la serata verranno degustati 3 vini differenti per stile e tipologia.

Seconda serata: Venerdì 11 Novembre, ore 20:30

Comprensione della vinificazione in bianco e rosato, con successiva degustazione di 3 vini con caratteristiche differenti e relativa applicazione della tecnica degustativa.

Terza serata: Venerdì 18 Novembre, ore 20:30

Da Dom Pierre Pérignon ai giorni nostri. Incontro dedicato alla spumantizzazione in tutte le sue interpretazioni. Nel corso della serata degusteremo n. 3 spumanti prodotti con metodologie differenti e dotati di una loro precisa personalità.

Quarta serata: Venerdì 25 Novembre, ore 20:30

Il Vino rosso è sicuramente la tipologia più antica che si conosca, in questa serata scopriremo il suo processo di produzione e le diverse caratteristiche che può assumere. Durante l’evento si degusteranno 3 vini di diversa estrazione enologica.

Quinta serata: Venerdì 2 Dicembre, ore 20:30

In questa ultima serata impareremo a conoscere i vini passiti, fortificati e liquorosi. Marsala, Porto, Madeira, Sherry e tutte le tipologie di vini speciali che l’uomo ha realizzato nel corso dei secoli. 3 vini in degustazione e una sorpresa finale.

L’iscrizione al percorso completo costa 130 euro e include: 3 vini in degustazione a serata, 3 calici Italesse Easy Large e una comoda valigetta per trasportarli, una dispensa dei temi trattati di facile e veloce consultazione. Il corso prevede un massimo di 20 partecipanti per offrire la giusta attenzione a chi lo frequenta. L’iscrizione si considera formalizzata alla ricezione del bonifico (Intesa SanPaolo, IBAN IT39S0306909606100000013254), oppure con carta di credito nella segreteria del Collegio Gallio. I posti saranno assegnati in ordine di arrivo. Gli incontri si tengono nella suggestiva aula magna del Collegio.

Per informazioni e iscrizioni: segreteria@collegiogallio.it