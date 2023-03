Baradello, il tuo Castello a due passi da Como: una lunga stagione di eventi nel Parco della Spina Verde

Il claim della nuova stagione “Il tuo Castello a due passi di da Como”, uno slogan ideato e voluto per sottolineare la vicinanza sia fisica sia affettiva tra Baradello e città. Il Castello è facilmente visibile e raggiungibile da ogni punto del capoluogo e da numerosi comuni della provincia - come ha detto il Presidente Casati quando i comaschi lo vedono al ritorno da un viaggio sentono che sono a casa, è un elemento di coesione sociale ed è un luogo importante di cultura, pace e aggregazione.

Per molto tempo, però, è stato spesso considerato di difficile accesso ed escluso dagli itinerari di visita. Grazie agli sforzi del Parco Regionale Spina Verde e all’importante restauro del 2011 negli ultimi anni è uno spazio sempre più accogliente e vivo, per merito anche di Slow Lake Como che l’ha in concessione dal 2021 e - come ha evidenziato l’Assessore Colombo - lo sta gestendo con coraggio, passione, competenze e umiltà.

L'aumento significativo delle giornate di apertura e delle attività tra le sue mura sta trasformando il Baradello: non è più solo un luogo di interesse turistico, ma sta diventando un polo culturale in cui è possibile tornare più volte nel corso dei mesi per visitare una mostra, ascoltare musica dal vivo o godersi un aperitivo con prodotti a km0 con una meravigliosa vista.

La stagione 2023 vuole continuare e rafforzare questo cammino, in un biennio importante e significativo in cui cade il bimillenario della nascita di Plinio il Vecchio, insigne comense, e beneficia di una situazione di privilegio che vede la presenza di quelli che sono i pilastri del valore: Arte, Cultura e Territorio.

Da marzo numerosi eventi porteranno avanti il percorso restitutivo del Parco, come bene collettivo e parte integrante della città, attraverso i progetti “Un parco da vivere” e “Castello Live!”, che vedono la co-progettazione di operatori culturali locali e nazionali e proseguono un filone concettuale che proprio nell’opera di Plinio il Vecchio riscopre affinità nei punti cardine e nelle attenzioni. Natura e uomo sono, infatti, capisaldi centrali e attualissimi della programmazione: dalla valorizzazione dei luoghi storici, con tour tematici, alle arti figurative, con mostre di arte contemporanea, alle arti performative e alla musica, con esibizioni che bene contemplano e valorizzano il luogo che le ospita.

La stagione 2023 al Parco Regionale Spina Verde, coordinata e promossa da Slow Lake Como per il Parco Regionale Spina Verde, nasce dalla collaborazione e dalla sinergia con tante realtà territoriali: A Voce Alta Como, ASD Sala d'arme Stella Splendens, Associazione Alternativa, Associazione Bottega Volante, Associazione Cavalieri Palio del Baradello, Associazione I Ponti, Associazione Sentiero dei sogni, CiaoComo Radio, Cias Scuola - Formazione Professionale, Comune di Como, Cooperativa Intesa Sociale, Cooperativa Sociolario, Dominioni Editore, Ecoplanetario Tradate, Enaip Como, Fai Como, FAI - Villa del Balbianello, Gruppo letterario Acarya, I.S.I.S. Paolo Carcano - Setificio, Kibaré Onlus, Laboratorio Karalò, Museo della Seta di Como, Open Artelier, Return 2 Nature, Slow Food Como, Slow Moon arts & events, Società Archeologica Comense, Teatro Sociale di Como, The Art Company Como, Villa Carlotta - Lake Como.

CALENDARIO STAGIONE 2023

Il calendario 2023 di eventi al Parco Regionale Spina Verde, e in particolare al Castel Baradello, si compone di molteplici proposte, eterogenee e di qualità, per soddisfare interessi e passioni diversi e coinvolgere comaschi e turisti.

Di seguito i principali appuntamenti.

• 11 marzo: Laboratorio per bambini al Castello (info & prenotazioni https://bit.ly/3kMK33P)

• 12 marzo: Tour Avventura nel Bosco tra Fortini e Trincee (info & prenotazioni https://bit.ly/41Oq998)

• 18 marzo: Archeo Tour: tra antichità e modernità

• 1 aprile: Vernissage della mostra di Vittoria Monico con letture poetiche

• 8 aprile: Laboratorio per bambini al Castello

• 9 aprile: Tour Avventura nel Bosco tra Fortini e Trincee

• 15 aprile: Archeo Tour: tra antichità e modernità

• 16 aprile: La natura, l’uomo, la città. Percorsi di mu-sica e parole

• 29 aprile: Evento in collaborazione con “Slow Food Como”

• 30 aprile: Castello Medioevale e Finissage della mostra di Vittoria Monico con serata poetica

• 5 maggio: Vernissage della mostra di Carlo Pozzoni

• 6 maggio: Cafè Philo

• 7 maggio: Tour Avventura nel Bosco tra Fortini e Trincee

• 13 maggio: Laboratorio per bambini al Castello

• 14 maggio: Festival Como Città della luce

• 20 maggio: Archeo Tour: tra antichità e modernità

• 21 maggio: La natura, l’uomo, la città. Percorsi di mu-sica e parole

• 28 maggio: Festival Interculturale

• 2 giugno: Vernissage della mostra di Vania Elettra Tam

• 3 giugno: Cafè Philo

• 4 giugno: Castello Medioevale

• 10 giugno: Laboratorio per bambini al Castello

• 11 giugno: Tour Avventura nel Bosco tra Fortini e Trincee

• 17 giugno: Archeo Tour: tra antichità e modernità; Masterclass di Yoga

• 18 giugno: La natura, l’uomo, la città. Percorsi di mu-sica e parole

• 24 giugno: Sunset - Aperitivo al Castello al tramonto

• 30 giugno: Festival Como Città della Musica

• 1 luglio: Cafè Philo

• 7 luglio: Poesie al Castello

• 8 luglio: Laboratorio per bambini al Castello

• 9 luglio: Tour Avventura nel Bosco tra Fortini e Trincee

• 14 luglio: Poesie al Castello

• 15 luglio: Musiche meditative; Masterclass “I suoni dell’anima”

• 16 luglio: Castello Medioevale

• 22 luglio: Archeo Tour: tra antichità e modernità

• 23 luglio: La natura, l’uomo, la città. Percorsi di mu-sica e parole

• 29 luglio: Sunset - Aperitivo al Castello al tramonto

• 30 luglio: Archeo Tour: tra antichità e modernità

• 4-6 agosto: Festival Castello Live!

• 12 agosto: Laboratorio per bambini al Castello

• 13 agosto: Tour Avventura nel Bosco tra Fortini e Trincee

• 19 agosto: Sunset - Aperitivo al Castello al tramonto

• 1 settembre: Vernissage della mostra di Carlo Besana

• 3 settembre: Palio del Baradello

• 9 settembre: Laboratorio per bambini al Castello

• 10 settembre: La natura, l’uomo, la città. Percorsi di mu-sica e parole

• 16 settembre: Sunset - Aperitivo al Castello al tramonto

• 17 settembre: Tour Avventura nel Bosco tra Fortini e Trincee

• 23 settembre: Castello Medioevale

• 30 settembre: Cafè Philo

• 7 ottobre: Laboratorio per bambini al Castello

• 8 ottobre: La natura, l’uomo, la città. Percorsi di musica e parole

• 14-15 ottobre: Giornate FAI di autunno

• 22 ottobre: Tour Avventura nel Bosco tra Fortini e Trincee

• 31 ottobre: Halloween al Castello

Calendario non esaustivo, nel corso dei mesi potranno essere inseriti nuovi appuntamenti. Tutte le iniziative saranno promosse e descritte con comunicazione dedicata (prenotazioni dal sito www.castelbaradello.com).

LE APERTURE DEL CASTELLO BARADELLO DI COMO

Il Castel Baradello, baluardo all’interno nel Parco Regionale Spina Verde, è stato costruito dall’Imperatore Federico Barbarossa e rappresenta uno dei monumenti storici più importanti dell’area del Lago di Como.

Situato in una posizione strategica e spettacolare, è raggiungibile con bellissime e facili passeggiate da più punti della città e offre ai suoi visitatori un panorama mozzafiato su Como e il primo bacino del Lago.

La sua visita è un’esperienza indimenticabile, un’incredibile immersione nella storia, nella natura e nell’anima del territorio.

Giorni e orari di apertura (dal 4 marzo al 31 ottobre 2023):

• Sabato, domenica e festivi: dalle 9.30 alle 18 (tour guidati ogni ora);

• Sabato sera: tour serale da Piazza Camerlata (prenotazione obbligatoria);

• Su richiesta: aperture riservate, con tour personalizzati.

Costo visita guidata: adulti € 7, bambini 6-14 anni € 5, fino a 5 anni gratuito, disabili con accompagnatore gratuito. Convenzioni: adulti € 5 per iscritti FAI e possessori del biglietto di ingresso a “Villa Carlotta”, “Villa del Balbianello” e “Ecoplanetario” di Tradate.

Pagamenti accettati: contanti, carte di credito, online (prenotazioni dal sito www.castelbaradello.com).

Siti web di riferimento: www.slowlakecomo.com e www.castelbaradello.com. Ufficio Stampa: Magda Morazzoni, magda@slowlakecomo.com