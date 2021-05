100 ballerini danzano in piazza Cavour

Un pomeriggio di grandi emozioni a Como grazie all'evento "Le Rondini", andato in scena oggi pomeriggio, domenica 9 maggio, in piazza Cavour a Como su iniziativa di Colisseum Danza, in collaborazione con Liceo Musicale e Coreutico “Giuditta Pasta”, Scuola di danza classica del Teatro Sociale, Scuola di danza contemporanea del Teatro Sociale, Dance Art School, Danza Cento, C&C Ballet, Barbara Protti Laboratorio Danza, Asd Cimas e Asd Pineapple Team.

Dieci realtà comasche e cento giovani ballerini hanno trasmesso al pubblico presente tutto il loro amore per la danza e il desiderio di tornare a condividere le emozioni attraverso questa arte. "Le 100 rondini sono volate in alto sui tetti di Como; hanno cantato con forza ed emozione che la danza è viva - ha commentato il direttore artistico di Colisseum Danza e coreografo Tony Lofaro - La coesione, l'insieme delle dieci realtà unite in un solo obiettivo ha fatto centro, come un miracolo, un miracolo di 100 ragazzi insieme in piazza Cavour. Abbiamo atteso pazienti il nostro momento, la magia dell'arte ha fatto il resto, siamo la danza a Como e ne siamo orgogliosi!".