3 appuntamenti da non perdere prima del weekend

Un mese di dicembre ancora nel segno del teatro, dell'arte e della musica in attesa un altro weekend dedicato alle manifestazioni natalizie. In attesa degli eventi del prossimo fine settimana, vi suggeriamo quindi tre momenti assolutamente imperdibili a Como. Ecco quindi le nostre scelte tra i tanti appuntamenti culturali offerti in questi ultimi giorni d'autunno in città e dintorni.

1 . Strade Blu Live

Un terzo appuntamento di Strade Blu Live da Nerolidio a Como,giovedì 14 febbraio, dedicato in questa occasione alla musica e al vino del lago di Como. Sul palco ci saranno infatti Davide Van De Sfroos, accompagnato da Angapiemage Galiano Persico e Andrea Cusmano, con il suo nuovissimo Manoglia, e il vignaiolo lariano Francesco Orru, per brindare con un piccolo, e unico, produttore del Triangolo Lariano. Una festa intima come le canzoni di Manoglia in attesa del ritorno in tour anche a Como. Continua

Continua la collaborazione con MyNina Spettacoli nella stagione Prosa Open. Giovedì 14 dicembre alle ore 20.30 al Teatro Sociale di Como torna Giuseppe Giacobazzi con Il pedone. Luci, ombre e colori di una vita qualunque, il nuovo spettacolo che racconta del paragone tra la nostra vita e quella vissuta su una scacchiera. Vita vissuta e raccontata non dal punto di vista del pezzo più importante (la regina) o da quello più tutelato (il re), ma dal punto di vista più umile e comune, quello del pedone. Continua

3 . Terragni e Sartoris