Alfina Scorza a Lurago d'Erba per Storie di Cortile

Nuovo appuntameto con Storie di Cortile. Sul palco, a Lurago d'Erba, Corte Alta di Colciago, alla 21, è attesa Alfina Scorza, una dlele voci più intense e sensuali della canzone d'autore italiana. Artista salernitana, è laureata con lode in canto jazz al Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino. Mediterranea, raffinata e decisa, tra cantautorato e world music. Il suo sound realizzato con la collaborazione dell’arrangiatore-chitarrista Pasquale Curcio, è un mix di pop, jazz e folk caratterizzato da suoni mediterranei e note dal sapore antico.

Nel 2011 è vincitrice del “Premio Anacapri Bruno Lauzi”. Nell’ottobre 2013 è tra i finalisti del prestigioso “Premio Andrea Parodi”. Nel luglio 2015 è finalista del prestigioso “Premio Bindi”. Nell’Agosto 2016 il suo disco è candidato alle Targhe Tenco come miglior opera prima. Nello stesso anno è ospite al Premio Tenco insieme a Noemi, Roy Paci, Ascanio Celestini, Morgan, Bocephus King, nella serata dedicata al cantautore Luigi Tenco.

Nell'ottobre 2020 pubblica con l'etichetta Bit & Soundmusic il secondo album dal titolo "Le lettere di Jo" dedicato all'universo femminile che viene accolto con entusiasmo dalla critica. Alfina Scorza si esibirà col suo storico chitarrista Pasquale Curcio e con il fisarmonicista e bandoneista Flaviano Braga conosciuto nel 2018 in occasione delle registrazioni di Yayla, un concept album collettivo dedicato ai migranti. In quell'occasione Alfina Scorza interpretò il brano inedito di Andrea Parodi Zabala che ha deciso di inserire anche nel nuovo disco Le Lettere di Jo. Dal vivo. oltre alle canzoni originali, il trio spazierà tra cover tratte dal cantautorato nazionale ed internazionale (Endrigo, Dalla, Modugno, Daniele etc etc.) e qualche brano classico napoletano.