L'ok del Comune di Como arriva tardi: salta anche il mercatino di via Plinio

Sembra che a Como non si riesca a organizzare nulla. Anche con i mercatini è successo quanto accaduto già per il primo concerto di piazza Martinelli: il primo mercatino in programma l'8 agosto in via Plinio è saltato a causa del ritardo con il quale il Comune di Como ha confermato il calendario degli appuntmenti. Oggi, infttatti, la rassegna degli espositori artigiani dell'associazione Arti e Sapori di Nord Ovest avrebbe dovuto animare via Plinio. Invece lsulla strada che collega piazza Duomo a piazza Cavour c'erano solo sedie e tavolini dei bar e del McDonald.

Dall'associazione hanno semplicemente spiegato che "l'ok del Comune ci è errivato intorno alle 16 del 7 agosto, impossibile organizzare il mercatino in solo mezza giornata, anche solo per la comunicazione delle targhe per l'ingresso in Ztl". Gli organizzatori del mercatino, però, hanno anche commentato: "Probabilmente il Comune in questo periodo ha cose più importanti a cui pensare per questo non siamo affatto polemici, del resto non è facile organizzare eventi in questo periodo di covid. Noi siamo grati al Comune e siamo contenti lo stesso che ci abbiano dato l'okay. Toneremo senz'altro con tanto entusiamo il 5 settembre".