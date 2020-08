Fiera di Sant’Abbondio: il programma (e il menù) completo

Quest’anno la storica fiera di Sant’Abbondio si svolgerà in una forma inedita a causa del Covid e delle misure tutt’ora in vigore per il contenimento dei contagi.

La manifestazione si concentra in un unico giorno, domenica 30 agosto, nell’area mercatale di viale Cesare Battisti e viale Cattaneo. Prevede un mercato occasionale agricolo con vendita di prodotti agroalimentari tipici e tradizionali di qualità provenienti dal territorio provinciale e aree circostanti, prodotti a km 0 delle imprese agricole locali, la degustazione d'asporto di piatti tipici, proposte gourmet legate al territorio, vini e birre locali.

Immancabile inoltre la tradizionale fiera zootecnica: Como sarà la prima città a organizzarne una dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Completano il programma le celebrazioni religiose per il patrono, le visite guidate al complesso della basilica di Sant'Abbondio e alla chiesa dei santi Cosma e Damiano, nonché il tradizionale concerto di Sant'Abbondio.

«Anche quest’anno festeggeremo insieme il patrono della nostra città – commenta l’assessore alla Cultura, al Turismo e agli Eventi Livia Cioffi - nonostante le note difficoltà legate all’emergenza sanitaria. Il tradizionale appuntamento con la Fiera di Sant’Abbondio rappresenta un momento significativo di incontro della comunità con il territorio ed era troppo importante per rinunciare senza aver sondato prima tutte le possibilità. Per queste ragioni l’Amministrazione comunale grazie anche alla grande partecipazione degli uffici si è impegnata fino a trovare delle modalità che ci permetteranno di realizzare comunque la Fiera nella piena sicurezza di tutti».

Il programma dettagliato della fiera

Sabato 29 agosto



VISITE GUIDATE al Complesso della Basilica S.Abbondio

Ore 10.00 e 11.00 a cura dell'Associazione C-Lake, per prenotazioni infopointcomo@ comune.como.it

Ore 17.00 a cura della Basilica, per prenotazioni basilica.santabbondio@gmail. com

Le visite guidate sono gratuite, durano un'ora, gruppi da max 20 persone, prenotazione obbligatoria e punto d'incontro davanti alla Basilica.



VISITE GUIDATE alla Chiesa dei Santi Cosma e Damiano e alla mostra celebrativa “147 anni di archeologia a Como” della Rivista Archeologica Comense

Ore 10.00 a cura della Società Archeologica Comense, per prenotazioni info@ archeologicacomo.org

Le visite guidate sono gratuite, saranno ammessi gruppi fino ad un massimo di 10 persone per visita che dovranno indossare la mascherina, tenere il distanziamento ed osservare le altre indicazioni previste dalla normativa COVID 19

Domenica 30 agosto



MOSTRA ZOOTECNICA

Dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Viale Cattaneo (tra via Diaz e via Volta)

Ore 18.00

Palazzo Cernezzi – cerimonia di premiazione del concorso (in forma ristretta a causa delle attuale disposizioni di contenimento del contagio da COVID-19)



MERCATO AGRICOLO

Dalle ore 10.00 alle ore 23.00

Viale Battisti (da Torre San Vitale a via Carducci)

Viale Cattaneo (da Porta Torre a Via Diaz)

A cura di Coldiretti e Comac (Consorzio Mercato Agricoltori Comaschi)



DEGUSTAZIONE D’ASPORTO

Dalle ore 10.00 alle ore 23.00

Viale Battisti vicino Porta Torre

Kilometro Lariano Tipico - I produttori in cucina

Iniziativa di Slow Food Como in collaborazione con Agriturismo Guarisco di Cavallasca

Degustazione da asporto di piatti della tradizione locale reinterpretati da Benedetta Briccola (giovane “cuoca” comasca) con i prodotti dell’azienda di Pietro Agostinelli (giovane imprenditore agricolo) e di altre realtà della filiera lariana

Menu e prezzi:

(il ricavato sarà devoluto all’allestimento di un orto didattico presso una scuola di Como)



Parmigiana & semuda 8€

Mortadella di fegato, crostone di polenta e fichi 8€

Orzotto con zincarlin, zucchine e pomodori confit 7€

Luganiga in umido con polenta 8€

Miascia 4€

Cutizza e frutti di bosco 4€



Nell’intera giornata esposizione di prodotti orticoli, incontro con i giovani produttori e momenti divulgativi sull'idea Slow Food di un’agricoltura equa e sostenibile ed a favore della biodiversità.



SOLENNITÀ DI SANT’ABBONDIO

Ore 16.30

S.Messa Solenne – Basilica S.Abbondio

Ore 20.30

Celebrazione dei Vespri solenni presieduti da S.E. Mons. Vescovo con discorso alla Città – Basilica S.Abbondio

a seguire offerta del cero votivo del Palio del Baradello – Chiostro Università Insubria

VISITE GUIDATE al Complesso della Basilica S.Abbondio

Ore 10.00 e 11.00 a cura dell'Associazione C-Lake, per prenotazioni infopointcomo@ comune.como.it

Ore 15.00 e 17.30 a cura della Basilica, per prenotazioni basilica.santabbondio@gmail. com

Le visite guidate sono gratuite, durano un'ora, gruppi da max 20 persone, prenotazione obbligatoria e punto d'incontro davanti alla Basilica.

VISITE GUIDATE alla Chiesa dei Santi Cosma e Damiano e alla mostra celebrativa “147 anni di archeologia a Como” della Rivista Archeologica Comense

Ore 10.00 a cura della Società Archeologica Comense, per prenotazioni info@ archeologicacomo.org

Le visite guidate sono gratuite, saranno ammessi gruppi fino ad un massimo di 10 persone per visita che dovranno indossare la mascherina, tenere il distanziamento ed osservare le altre indicazioni previste dalla normativa COVID 19



Lunedì 31 agosto

MERCATO MERCERIE ed. straordinaria



VISITE GUIDATE al Complesso della Basilica S.Abbondio

Ore 16.00 e 17.30 a cura dell'Associazione C-Lake, per prenotazioni infopointcomo@comune.como.it

Le visite guidate sono gratuite, durano un'ora, gruppi da max 20 persone, prenotazione obbligatoria e punto d'incontro davanti alla Basilica.

SOLENNITÀ DI SANT’ABBONDIO

Ore 17.00

Pontificale di Sant’Abbondio - Duomo

Ore 21.00

Concerto in onore di Sant'Abbondio – Basilica Sant'Abbondio

Trio Melpomene

Soprano Hiroko Ito

Organo Andrea Schiavio