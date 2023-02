Il Carnevale di Cantù entra nel vivo: la seconda sfilata e tutte le novità

Riprende domenica 19 febbraio il Carnevale di Cantù con la seconda sfilata e anche tantissime novità organizzative rispetto alla prima. Ecco quindi una mini guida per poter vivere al meglio l'evento canturino.

I carri quest'anno come non mai sono mastodontici: sono lunghi dai 10 agli 11 metri, larghi circa 5 metri. In altezza possono arrivare a 13 metri!

Domenica 19 sarà attivato il servizio bus navetta da via Milano 113 a via Canturio/angolo via Milano. I parcheggi vicini sono in Via Milano 88 e Via Milano 125/a. Ci saranno inoltre in piazza delle Stelle (ingresso da via Carcano 14) i giochi gonfiabili. In piazza Volontari della Libertà arrivano i camion ristoro con frittelle, banchi dolci e altre prelibatezze.

Save the date: seconda sfilata domenica 19 febbraio

Alle 13.30 Apertura casse (solo per i biglietti ordinari), sempre alle 13,30 apertura ingressi – ai bambini il biglietto verrà consegnato all’ingresso

Dalle ore 14.00 inizia la musica a cui seguirà dalle 14.30 circa la sfilata.

Ore 17.30 circa fine manifestazione.

Biglietti:

Per la sfilata del 19/2 i BIGLIETTI ONLINE saranno messi in vendita a partire da MERCOLEDÌ 15/02 su www.liveticket.it/carnevaleacantu

Oppure potete trovarli presso:

IL POZZO – PIAZZA SIRTORI – CANTÙ CO: iI biglietti saranno in vendita fino alle ORE 12.00 DI DOMENICA 19/2.

Il 19/02, giorno della sfilata, saranno messi in vendita una parte dei biglietti disponibili.

La vendita avverrà alla casse agli ingressi del circuito a partire dalle ORE 13.30.

Terminati i biglietti non ci sarà possibilità di entrare.

Ingressi

– Via Milano, corso Unità d’Italia /angolo via Cavour, via Diaz, via Carcano

USCITE:

– Via Milano, via Matteotti, via Risorgimento, corso Unità d’Italia, via Unione, via Diaz, via Carcano

CARRO DI TRUCIOLO (Maschera ufficiale del Carnevale canturino)

– è autorizzato a portare solo 20 bambini per ogni giro , previo controllo degli addetti alla sicurezza – parte da via Carcano 4

Gruppi (in ordine di sfilata):

- BENTRANSEMA - E’ tutto un INCUBO – Continuiamo a sognare

- IL CORIANDOLO - Magia, magia, bolletta vattene via

- LISANDRIN - Alice nella città delle meraviglie

- BUSCAIT - La cicala e la formica

- BALOSS - Vaccate all’italiana

- AMICI DI FECCHIO - Ritorno al passato

- LA MASCHERA - La vita come gli scacchi, vince il matto

GRUPPI OSPITI (per la sfilata di domenica 19/2):

- Gruppo Folkloristico Pavullese

- Mi Viejo San Simón Bérgamo

Altre informazioni

BAGNI CHIMICI: corso unità d’Italia/angolo via Diaz

AMBULANZE: piazza Volontari della Libertà e via Diaz

Tutti i biglietti permetteranno l’ingresso gratuito allo spazio bimbi Mirabilio presso il Centro Commerciale Mirabello

Tutte le info: https://www.carnevalecanturino.com