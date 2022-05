Volare sul lago di Como: la nuova barca che non tocca l'acqua

Un nuovo progetto per il Cantiere Ernesto Riva, eccellenza delle barche. Arriva Spider Foiler, una piccola barca a motore che, con l’applicazione dei foils autoregolanti che permettono di sollevarsi e “volare” sull’acqua all’altezza di 50 cm riducendo notevolmente il consumo: una miscela tecnologia, sostenibilità e tradizione. Il modello è stato creato dalla collaborazione tra il progettista navale Hugh Welbourn, inventore del Dynamic Stability System, il designer Francesco Manfredi di Cutting Edge Studio e il designer Tommaso Lorenzini del Cantiere Ernesto Riva. Design e eleganza non mancano, senza mai dimenticare la tradizione. Per la sua realizzazione saranno usati materiali leggeri come il legno a basso peso specifico, la stampa 3D di elementi strutturali e un sistema di propulsione a bassa potenza (termico o elettrico).

Adatto a servire come noleggio gli hotel di lusso o come tender gli yacht di grandi dimensioni, Spider Foiler si propone anche come alternativa alla navigazione abituale per dare una spinta al concetto della sostenibilità nautica, unendo sia realtà giovani sia fornitori storici del settore nautico.

Con una lunghezza di 4,7 metri, una larghezza di 2 metri (3,5 metri contando i foils), sono già allo studio diversi modelli, personalizzabili nei colori, nei materiali e nelle finiture, scegliendo tra la configurazione termica (20 HP) a 4 posti e quella elettrica (14 kW) a 2 posti con ampio prendisole.

Quella dei cantieri Riva è una tradizione che fonda le proprie radici alla fine del ‘700, che ha vissuto l’evoluzione dell’attività navale sul Lario, per più di 200 anni, moltissime imbarcazioni in legno costruite, a vela e a motore, innumerevoli restauri e recuperi di scafi storici prestigiosi. Il Cantiere Ernesto Riva del Lago di Como è all’ottava generazione di una dinastia di artigiani d’eccezione che creano da sempre i loro capolavori innovando e valorizzando un materiale antico: il legno.