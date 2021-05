A Carlazzo apre il Tigotà più grande della provincia di Como. E assume personale

La catena Tigotà, specializzata in prodotti per il bagno, l'igiene e la pulizia della casa, apre a Carlazzo il più grande punto vendita dell'intera provincia di Como. Si tratta di una novità che può interessare non solo per la sua offerta commerciale, ma anche per l'opportunità di lavoro che offre. Infatti, Tigotà ricerca tre persone da inserire nel nuovo negozio.

L’apertura è prevista per metà giugno e l’azienda sta cercando tre addette o addetti alla vendita. La raccolta delle candidature avviene tramite la sezione “Lavora con Noi” del sito www.gottardospa.it oppure candidandosi all’annuncio nei portali di ricerca lavoro, come Infojobs.

“È un momento particolarmente difficile dal punto di vista sanitario - afferma Tiziano Gottardo, presidente di Tigotà - ma abbiamo deciso di aprire comunque perché vogliamo dare il nostro contributo. Grazie al prezioso lavoro e impegno dei nostri collaboratori, continuiamo a fornire tutti quei prodotti necessari per la pulizia e la sanificazione dei locali dove abitiamo e viviamo e continueremo a farlo. Penso sia importante continuare a dare segnali anche sul fronte dello sviluppo economico e dell’occupazione. Tigotà continuerà a investire sul territorio nazionale e sulle persone”.