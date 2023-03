Al Golf di Villa d'Este celebrato il matrimonio di S.Bernardo con il green

S.Bernardo da anni si è lasciata appassionare da questo meraviglioso sport, che ben rappresenta i valori dell’acqua minimamente mineralizzata italiana. Da alcune stagioni S.Bernardo ha anche scelto di dare il nome a un proprio trofeo, che si disputa su alcuni green nazionali. Ora si è compiuto un naturale passo successivo, grazie all’abbinamento dell’acqua con la Federazione Italiana Golf, rappresentata al Circolo Villa D’Este da Stefano Mazzi, vicepresidente FIG.

«La Federazione Italiana Golf è lieta di avere al suo fianco S.Bernardo quale partner ufficiale della FIG e dell’Open d’Italia. Punto di riferimento nel settore delle acque minerali e del beverage, S.Bernardo condivide con il golf l’attenzione all’eco-sostenibilità e il rispetto del patrimonio naturalistico italiano. La partnership S.Bernardo-FIG, con il supporto dell’official advisor Infront, conferma il crescente appeal del nostro sport nell’anno in cui l’Italia accoglie la Ryder Cup, consolidandosi nell’élite del golf mondiale» dice Franco Chimenti, Presidente Federazione Italiana Golf.

«Il golf è una disciplina che coniuga l’eleganza con il vivere tra il verde, nella natura – dice il direttore generale di Acqua S.Bernardo Antonio Biella – per questo siamo particolarmente fieri di essere partner della Federazione Italiana Golf: un’iniziativa che mette al centro i valori che S.Bernardo. Sport ad altissimo livello, con i migliori specialisti del green, ma anche tante giornate di vita sana, in movimento e all’aria aperta, che ben si concludono con momenti conviviali, tra amici che si ritrovano intorno a una tavola su cui non possono mancare le Gocce S.Bernardo, le bottiglie create in esclusiva dal designer Giorgetto Giugiaro per la leggerissima acqua italiana, che con il suo basso residuo fisso e il ph neutro, si sposa con l’autenticità di ogni portata studiata da sapienti mani di chef esaltando anche i sentori di tutti i calici di nobile vino».

Stefano Deantoni, Marketing Director Infront Italy conclude: «Siamo lieti di accogliere tra i partner della Federazione Italiana Golf Acqua S. Bernardo, un brand che incarna i valori di sostenibilità, eleganza e vita all'aria aperta tipici del golf. Come Official Advisor della Federazione siamo sempre attenti a creare sinergie con aziende in grado di dare voce ai tratti distintivi del movimento del golf, non solo sotto il profilo agonistico, ma anche per quanto riguarda la capacità di trasmettere uno storytelling legato al benessere, alla vita sana e al rispetto per la natura».

S.BERNARDO

S.Bernardo rappresenta la perfetta unione di qualità, tradizione ed eleganza. La sua fonte ha origine nelle Alpi Marittime, a un’altezza di 1.300 m, in un ambiente sano e incontaminato. Conosciuta sin dal 1926 per la sua leggerezza e per le eccellenti caratteristiche organolettiche, dagli anni Novanta è anche espressione del design italiano, grazie alla sua inconfondibile bottiglia “Gocce”, disegnata da Giorgetto Giugiaro. Ancora oggi icona di stile. Distribuita nei canali retail, ho.re.ca e door to door, è disponibile in una gamma completa di formati in vetro, alluminio e pet riciclato al 50% e al 100%. Da maggio 2015 è entrata a far parte del Gruppo Montecristo. S.Bernardo: lunga tradizione tutta italiana di qualità e di stile.