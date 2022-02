Anche in Ticino si lamentano del caro benzina: a Chiasso i prezzi più alti

Se è vero che il Ticino per gli italiani viene visto come un'oasi di convenienza per il prezzo del carburante, per i ticinesi stessi c'è qualche zona del cantone che è un po' meno oasi delle altre. I prezzi rilevati in Canton Ticino, infatti, dimostrano che nel Mendrisiotto, inclusa Chiasso, i prezzi sono più cari che altrove, raggiungendo punte di 10 centesimi di franco in più rispetto, per esempio al Luganese o al Locarnese.

A Chiasso i prezzi più alti

Da un accurato articolo pubblicato dal Corriere del Ticino si apprende come a Chiasso il costo della benzina verde rilevato nella giornata del 10 febbraio 2022 oscillasse, a seconda dell'impianto, tra 1,94 e 1,97 franchi al litro. A Mendrisio il costo è risultato tra 1,92 e 1,93 franchi.

Nel resto del Canton Ticino i costi sono inferiori anche di 10 centesimi al litro. Per esempio nel Luganese il prezzo della benzina verde varia tra 1,78 e 1,89 franchi (il costo al litro più basso osservato è di 1,74 franchi, quello più alto di 1,92). A Bellinzona i prezzi attuali variano invece mediamente tra 1,84 e 1,87 franchi. Nel Locarnese infine i costi oscillano tra 1,85 e 1,89 franchi al litro.

I benzinai si "approfittano" dei frontalieri

Il motivo per cui i prezzi a Chiasso e, più in generale, nel Mendrisiotto, sono più alti che in altre parti del Ticino, è presto detto:i benzinai ticinesi collocati vicino al confine approfittano della grande affluenza di frontalieri italiani che trovano in ogni caso prezi più bassi. Allo stesso tempo, i residenti del Mendrisiotto difficilmente si sposteranno a Lugano per fare il pieno. Se ne deduce come nonostante i prezzi più alti i benzinai ticinesi vicini al confine con l'Italia non abbiano da temere un calo dei loro incassi, tanto più che adesso in Italia la carta sconto carburante non sta certo funzionando a dovere.