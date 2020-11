L'elenco degli operatori del mercato coperto che effettuano consegne a domicilio

Come per il lockdown di marzo-aprile 2020 ecco ancora l'elenco di tutti gli operatori del mercato coperto di via Mentana a Como che effettuano la consegna della spesa a domicilio. Basta chiamare e ordinare.

- BRIDAROLLI FRUTTA E VERDURA 339.8614033

- CAFFE’ OSCAR PANE DOLCIUMI 328.7637135

- CANTALUPPI VIVIANA FRUTTA E VERDURA 338.6412617

- CIVATI SALUMI E FORMAGGI 339.417417

- D’AGOSTO AURORA FRUTTA E VERDURA 333.9879719

- DAVIDE BRAMBILLA SALUMI E FORMAGGI 348.7240831

- F.LLI MARELLI PRIMIZIE FRUTTA E VERDURA 031.260660

- FRANCO BRIDAROLI FRUTTA E VERDURA 327.0856279

- GIORDANO GIUSEPPE FRUTTA E VERDURA 329.3345603

- GIORGIO ANZANI FRUTTA E VERDURA 347.0379776

- IL RAGAZZO DEL FORMAGGIO 340.6827298

- LA BOTTEGA DELLE CARNI MACELLERIA 031.268416

- LA COCCINELLA FRUTTA E VERDURA 348.9063123

- LA VIA DEL SALE SALUMI E FORMAGGI DROGHERIA 347.0177853

- LE PERLE DELLA CAMPANIA – IL SUD A TAVOLA 393.9909714

- LUCA BELOTTI SAS FRUTTA E VERDURA 393.9309983

- MACELLERIA EQUINA 345.5362856

- MACELLERIA MEDITERRANEA DI NAPOLITANO 031.268234

- PESCHERIA E POLLERIA GANDOLA IVANO 339.6738923 e 031.420565

- SAPORI MEDITERRANEI FRUTTA E VERDURA 329.2764511