Massimo Maiorano alla guida dei 300 ambulanti di Confesercenti Como

“Punteremo a riqualificare i mercati, con regole chiare per tutti gli operatori. I mercati devono essere luoghi seducenti e al passo con i tempi. Certamente continueremo a consolidare il dialogo con tutte le istituzioni per offrire soluzioni che possano rafforzare la presenza dei mercati cittadini, luoghi di incontro, di socialità e di commercio”. Massimo Maiorano è il nuovo presidente provinciale dell’Anva, che rappresenta gli oltre 300 ambulanti di Confesercenti Como. Maiorano, 53 anni, casa a Fino Mornasco, ha seguito le orme del papà e fin da piccolo ha voluto dare il suo contributo nella conduzione dell’impresa di famiglia. Nei mercati di Como, Cernobbio e Guanzate vende abbigliamento per uomo e donna. Ora la nuova avventura alla guida dei 300 ambulanti.