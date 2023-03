Lake Como Poster, il souvenir perfetto: sulle pareti di tutto il mondo arrivano le immagini che arredano

Lake Como Poster è un progetto innovativo che nasce dall'idea di promuovere il Lago di Como attraverso la creazione di una collezione di poster d’arredo in stile moderno illustrato, dedicati alle principali attrazioni turistiche del nostro territorio, come Como, Bellagio, Varenna, Menaggio, Orrido di Nesso, le ville del Lago, le particolarità di Villa d'Este, i Grand Hotel, lo Stadio Sinigaglia, Villa Balbianello, il Concorso d'Eleganza e molti altri.

Lake Como Poster è un progetto di ComoComunica, digital agency con sede a Como, specializzata dal 2013 nella comunicazione digitale.

Potete vedere i bellissimi poster sulla pagina Instagram.

Tutto è nato da un viaggio fatto da uno degli ideatori del progetto a San Francisco: in uno principali negozi di souvenir locali, si trovavano in vendita diversi poster delle zone più caratteristiche della città, come il Golden Gate Bridge, le Painted Ladies, Alcatraz ecc. Un turista aveva quindi la possibilità di acquistare uno dei poster, che grazie al pratico packaging a tubo di cartone, poteva essere collocato facilmente in valigia e portato a casa, anche dopo 12 ore di volo, senza subire il minimo danno. Da lì l'intuizione: perché anche il Lago di Como, metà ormai ambita a livello internazionale, al pari delle grandi destinazioni, non potrebbe avere una sua collezione di poster d’arredo moderni con i principali punti di interesse?

Sul web esistono già diversi poster del Lago di Como, ma nessuno tratta in maniera diretta ed esclusiva solo quelli del nostro territorio, con le numerose particolarità e punti di interesse.

La collezione, in continua espansione, conta al momento 22 soggetti differenti è nata nell’autunno scorso, attraverso un’attenta selezione di foto degli scorci più esclusivi, ed è realizzata a Como da designer esperti che a partire da foto, realizzano le illustrazioni. È possibile acquistare i poster, stampati su carta premium online sul sito web e richiedere la consegna con spedizione in pochi giorni in tutta Europa e Stati Uniti.

Il progetto reseller, inoltre, ha l’ambizioso obiettivo di promuovere la vendita dei poster come veri e propri souvenir per i turisti, nei principali touchpoint del territorio, come negozi di souvenir, edicole, infopoint o bookstore.