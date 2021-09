A Mendrisio Fox Town raddoppia: 40 nuovi negozi e 200 posti di lavoro anche per i frontalieri

È ufficiale, a Mendrisio Fox Town raddoppia: saranno ben 40 i negozi in in più rispetto ai 160 già esistenti. Ma l'occasione viene vista anche in termine di posti di lavoro offerti, ben 200.

Il Fox Town Bis sarà inaugurato nella primavera 2022. Shopping a basso costo di brand internazionali e nuove assunzioni.

È lo stesso FoxTown che, in un comunicato stampa, spiega come “l’espansione del centro segue una direttiva etica e strategica, rivolta al territorio e alla comunità e pone al centro delle politiche aziendali uno sviluppo consapevole e sostenibile, e l'ampliamento che vedrà un ingente investimento da parte dell’imprenditore Silvio Tarchini seguirà rigidi criteri di efficacia e sostenibilità optando anche per l’utilizzo di materiali scelti in un’ottica di economia circolare e riciclo”.

Il progetto resta green