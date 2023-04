La crisi oltre condine, ticinesi "strangolati" dai debiti: prestiti aumentati del 400%

Come è noto la pandemia e i conseguenti lock down hanno causato una diffusa crisi economica dalla quale non si sono salvati neanche quei Paesi noti per il loro diffuso benessere e per la loro qualità della vita. Persino gli svizzeri hanno fatto registrare un'impennata nell'indebitamento negli ultimi tre anni, cioè dal 2019 al 2022. Ma mentre in media l'aumento dei prestiti a consumo nella Confederazione elvetica è stato del 19%, in Ticino tale incremento è stato addirittura del 400%.

Come spigano da Tio.ch, tale incremento è stato rivelato dai numeri resi noti dalla società di brokeraggio finanziario MultiCredit che ha messo a confronto la realtà della svizzera italiana con quella di altre zone della Svizzera. I ticinesi sono, tra gli svizzeri, i più fortemente indebitati. Ma quanto indebitati esattamente?

L'importo medio erogato ai ticinesi è di 39mila. Sebbene si tratti di una cifra del 28% in meno della media nazionale, è l'incremento del numero di prestiti ad attirare l'attenzione.