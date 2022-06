Como, riapre Coin nella città murata: tutte le novità

Lo storico negozio Coin di Como, in Via Pietro Boldoni, riapre oggi 9 giugno dopo 5 mesi di lavori di ristrutturazione (un investimento di quasi 4 milioni di euro) pronto ad offrire alla città un’esperienza di shopping sempre più completa, caratterizzata da un brand mix ancora più accurato e da concept innovativi come Lifestyle Hub, Beauty Innovation e Coin Season.

Le novità piano per piano

Al piano terra, i clienti potranno scoprire il Lifestyle Hub, l’area dedicata a innovazione ed esperienzialità lanciata da Coin nel 2021. Grande novità la presenza della boutique beauty de il Riccio, che offrirà una piega veloce con i tools GHD, un taglio di capelli di tendenza con trattamenti haircare di Shu Uemura, una manicure impeccabile o un trattamento no age con i prodotti di Maria Galland.

L’area profumeria propone il nuovo format Beauty Innovation, che vanterà una selezione di brand di tendenza, green e sostenibili.

All’interno del corner sarà presente anche Goovi, fondato da Michelle Hunziker, che nasce dalla combinazione di ingredienti naturali con la filosofia delle good vibes.

Non solo prodotti, però, ma anche servizi, come da paradigma Coin: Beauty Innovation ospiterà, infatti, anche una esclusiva beauty room, dove potersi lasciare guidare nelle proprie scelte da consulenti di bellezza ed esperti.

Non mancheranno inoltre per i clienti locali e i turisti i più importanti luxury brand skincare, make-up e fragranze come: Chanel, Dior, Estee Lauder, Guerlain, Giorgio Armani, Clarins e Lancôme.

Per i più addicted e attenti alle tendenze, Kiehl’s, Aveda, Elemis, Rituals e Mac presenteranno dei corner completamente rinnovati.

Coin Season

Sempre il piano terra ospiterà poi un’altra nuova area, Coin Season, concept multicategory pensato per valorizzare i prodotti più accattivanti, nei momenti stagionali più significativi. Si partirà con il mondo mare per poi cambiare assortimento nel corso dei diversi periodi dell’anno per rispondere sempre al meglio alle esigenze dei clienti.

Abbigliamento

Per rispondere alle esigenze più ampie del pubblico saranno presenti tre piani dedicati a proposte di abbigliamento e accessori di marchi storici e di grande tendenza.

Il primo, dedicato all’uomo, avrà una variegata offerta di brand iconici come Armani Exchange, Avirex, CK Jeans, Fred Perry, Jack & Jones, Lacoste, Navigare, Scotch and Soda, Tommy Jeans.

La donna, al secondo e terzo piano, potrà scegliere invece tra i capi sportivi di Adidas, Puma e Under Armour e quelli più glamour con anche la proposta di accessori di Chiara Ferragni, Armani Exchange, Lauren by Ralph Lauren e Twin set. Ampia inoltre la proposta casual con Attic and

Barn, De’Hart, DKNY, Pepe Jeans, Tommy Denim e Zadig & Voltaire.

Quarto piano

Il quarto piano sarà invece completamente dedicato all’home decoration, con le tante proposte di Coincasa, il brand Coin che dal 1962 interpreta con le sue collezioni il gusto italiano del vivere e dell’abitare con creatività e passione. Grazie ad un’accurata selezione di stili e novità da tutto il mondo, l’assortimento spazierà in tutte le categorie, dalle profumazioni ed esperienze sensoriali, agli articoli per la tavola, dagli accessori per animali di United Pets – Milano al design d’interni di Zafferano ed EDG Enzo de Gasperi. A completare la proposta anche il brand del dormir bene DaunenStep.

Ristoranti

A luglio inaugureranno all’ultimo piano dello store un ristorante sushi con contaminazioni peruviane e un cocktail bar e una caffetteria. Riaprirà piu' avanti anche il supermercato Carrefour ma in una nuova veste.