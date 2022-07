Como centro, riapre Carrefour in via Boldoni

Dopo 5 mesi riapre anche il supermercato Carrefour in via Boldoni che era stato chiuso a gennaio 2022 in concomitanza con il restyling (interno e di facciata) di Coin. Un investimento di 3,7 milioni di euro per lo store di Como che ha riaperto i battenti il 9 giugno ed è stata inaugurata ufficialmente il 15. Una cifra notevole ma l'azienda crede molto in questo negozio che potrebbe attirare anche turisti dalla Svizzera al cuore pulsante di Como città.

Il supermercato Carrefour, alla base dell'edificio, riaprirà, per la gioia dei residenti ma anche dei turisti di passaggio, domani 14 luglio. La chiusura, come annunciato, è stata temporanea quindi solo durante i tempi tecnici dei lavori.