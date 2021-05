Como, un altro negozio chiuso: è la fine di Accessorize in Italia?

La notizia è passata un po' sotto silenzio, senza grande risonanza. Eppure Accessorize, famosa catena di vendita di bigiotteria e accessori per abbigliamento, chiude tutti i suoi 25 punti vendita in Italia. Tra questi anche quello di Como. Infatti, ai più attenti frequentatori del centro storico non sarà sfuggito il fatto che il negozio di via Vittorio Emanuele non ha più riaperto i battenti da qualche settimana a questa parte. Nonostante la vetrina appaia ancora allestita, le luci all'interno non si sono più riaccese e sulla porta d'ingresso non sono segnati né orari e giorni di apertura né il motivo della chiusura.



Il motivo, però, va cercato nel'l'istanza presentata al Tribunale Fallimentare di Milano da Melite Italia, la società che gestisce i punti vendita della catena in Italia.Come spiegato da Massimiliano Genova, operatore della Fisascat Cisl di Milano, al quotidiano La Repubblica "il piano di concordato preventivo presentato al tribunale prevede la chiusura di tutti i negozi in Italia e il licenziamento di 72 persone. E' il colpo di grazia per un marchio molto noto che, però, resterà in vita soprattutto con l'e-commerce e dei piccoli sub-franchising. Di fatto l'azienda ha deciso di scaricare sui dipendenti diretti un trend negativo che durerebbe dagli ultimi tre anni".