Centro storico, l'azienda comasca che investe nella zona pedonale e "resiste"

Ultimamente la tendenza, specie nel centro di Como, è quella di vedere chiudere le serrande a negozi storici e del territorio spesso sostituiti da catene internazionali in franchising.

Solo lo scorso 18 febbraio un altro negozio di Como, già premiato come attività storica, aveva chiuso i battenti per sempre. La Casa dei Filati dei Fratelli Ghelfi era aperto dal 1954 ed oggi era gestito da Gianluca Ghelfi, terza generazione alla guida del negozio dopo suo padre e suo nonno.

Sempre in centro avevamo parlato dell'apertura della nuova gelateria Vertigo nei locali che ospitavano il negozio Resinnova di resine per pavimenti. Ed è proprio in merito a quest'ultimo che ci teniamo a specificare che non ha assolutamente chiuso ma si è solo spostato in via Garibaldi, sempre in pieno centro. La scelta, ci spiega l'amministratore Davide Fumagalli, è stata fatta per due motivi: poter creare uno show room più grande e acquistare le mura (in piazza San Fedele erano in affitto). Una realtà storica del territorio in controtendenza quindi, che ha deciso di non lasciare il centro città ma al contrario di investirci.

L'azienda comasca Ressinova, attiva da 30 anni nel territorio, è rimasta in piazza San Fedele per quasi 10 anni, ora basterà andare in via Garibaldi.

"Per quanto riguarda la nostra attività di finiture per interni, resine e microcementi -spiega Fumagalli - Como risponde bene abbiamo deciso di investire in via Garibaldi con un nuovo show room, tentando di dare vigore alla parte pedonale. Lavoriamo in parte con mercato straniero ma anche con famiglie importanti comasche e gente che apprezza principalmente le nostre resinature".