Il Comune caccia 13 ambulanti dal mercato. Confesercenti: "Grave errore comportarsi così"

ben tredici operatori del mercato merceria intorno alle mura del centro storico di Como non potranno più posizionare la propria bancarella. Il Comune di Como in sede di rinnovo delle concessioni ha escluso coloro che non fossero in regola con il pagamento della tassa di occpazione del suolo pubblico (Tosap). Tra questi ci sarebbero, però, esercenti inadempienti per cifre minime, di poche centinaia di euro, il cui mancato pagamento sarebbe da imputare e sviste o problemi di comunicazione intercorsi con gli uffici comunali. A prendere le difese degli operatori del mercato è Claudio Casartelli, presidente di Confesercenti Como.

In un video pubblicato su Facebook Casartelli sostanzialmente accusa l'amministrazione comunale di avere agito d'impulso senza valutare caso per caso e verificare i motivi dei mancati pagamenti. Un errore di atteggiamento che non farebbe altro che erigere ulteriormente un muro - quello della burocrazia - tra amministrazione e cittadini.

"Abbiamo sempre sostenuto il Comune - ha commentato, in sintesi, Casartelli - e siamo d'accordo sul fatto che chi non ha mai pagato non debba poter operare. Ma vanno fatte delle distinzioni e valutati i singoli casi prima di togliere la concessione a un operatore che ha una famiglia da mantenere".