Una persona in difficoltà ieri sera lungo il pontile di viale Geno. Un uomo finito in acqua ha richiesto aiuto e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como con gli uomini specializzati in soccorso acquatico che si sono tuffati nel lago di Como per il recupero dell'uomo. Successivamente è stato portato in ospedale dai sanitari del 118 per gli accertamenti del caso.