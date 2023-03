Ubriaco fradicio si sdraia sui binari e dorme. Treno bloccato per mezz'ora

"Avevo sonno". Così si sarebbe giustificato con i carabinieri intervenuti l'uomo che ieri pomeriggio 8 marzo (intorno alle 17) si è sdraiato sui binari a Meda, impedendo al treno n. 2660 proveniente da Milano Cadorna e diretto a Erba di ripartire dopo la fermata e facendo accumulare un ritardo di oltre 30 minuti.

Il 49enne di origini marocchine ma da tempo residente a Meda, coniugato nullafacente, con precedenti per rissa, dopo aver bevuto una smodata quantità di alcol, totalmente ubriaco sembrava proprio dormire come nulla fosse, sdraiato tra un binario e l'altro. Dopo esser stato fatto spostare, è stato identificato e denunciato per interruzione di pubblico servizio e sanzionato per ubriachezza molesta. La sua giustificazione? "Avevo sonno".