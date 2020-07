Lezzeno, turista ungherese colto da malore cade dalla scalinata: è grave

Momenti drammatici a Lezzeno nella mattina del 26 luglio 2020: intorno alle ore 10.30 un turista di 59 anni di nazionalità ungherese è stato colto da un improvviso malore. L'uomo ha perso l'equilibrio ed è rovinato a terra cadendo lungo la scalinata che conduce alla chiesa di Lezzeno. SI sospetta un attacco di cuore. Sono intervenuti i soccorritori della Croce Rossa a bordo di un gommone e un'ambulanza del Sos di Canzo. Sul posto anche i carabinieri di Bellagio. Al personale medico le condizioni dell'uomo sono apparse subito disperate, per questo è stato richiesto l'intervento dell'elicottero del 118. L'uomo è stato trasportato in volo in codice rosso all'ospedale di Gravedona.

