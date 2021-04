Como, tir resta bloccato nella rotatoria: intervengono i vigili del fuoco

Traffico bloccato nel tardo pomeriggio del 27 aprile 2021 in Largo Silo a Como. Un tir è rimasto incastrato in corrispondenza della rotatoria mentre cercava di risalire la Madruzza. Il conducente non è stato in grado di effettuare le manovre opportune per rimuovere il mezzo pesante. E' stato necessario richiedere l'intervento dei vgigili del fuoco che sono intervenuti con l'autogru per rimuovere, sollevandolo, il rimorchio.