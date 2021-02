Albavilla, tenta di entrare casa per derubarla: madre esasperata fa arrestare il figlio

Dopo avere maltrattato numerose volte la madre ha cercato anche di entrarle in casa per derubarla, ma lei, esasperata, ha chiamato i carabinieri e lo ha fatto arrestare. E' accaduto nella notte tra il 31 gennaio e il 1 febbraio 2021 ad Albavilla. L'uomo, un 32enne senza fissa dimora, ha cercato di rubare in casa della mamma ma è stato colto in flagrante dai militari della stazione di Erba.

Proprio nei giorni scorsi la madre aveva sporto denuncia contro il figlio per le continue vessazioni alle quali lui, tossicodipendente, la costringeva da tempo. Con tale denuncia a suo carico i carabinieri hanno potuto arrestarlo. Ora l'uomo si trova in carcere al Bassone di Como.