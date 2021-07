Cade un masso e sfonda il parabrezza: illese tre ragazze che percorrevano la Lariana

Hanno rimediato un forte spavento ma per fortuna nessuna di loro tre è rimasta ferita. Una piccola disavventura senza gravi conseguenza quella accaduta a tre amiche di vent'anni che viaggiavano a bordo di un'auto sulla Lariana. Mentre transitavano tra Lezzeno e Bellagio un grosso sasso si è staccato dalla parete al lato della strada ed ha sfondato il parabrezza dell'auto. La ragazza che guidava è riuscita a fermare l'auto senza sbandare. Nonostante il forte impatto del masso sul parabrezza, come detto, nessuna delle tre giovani è rimasta ferita e ha avuto bisogno di soccorsi medici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canzo che hanno setacciato la parete dalla quale si è staccata la grossa pietra per metterla in sicurezza e assicurarsi che non ci fossero ulteriori rischi di distacco di detriti e materiali rocciosi.