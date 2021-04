San Fermo, la droga gira nei boschi, gli agenti insospettiti dal via vai di gente: due arresti

In una zona boschiva hanno trovato persone introno ad un falò: ma non avevano l'atteggiamento di chi stava facendo una gita

Nel tranquillo pomeriggio di Pasqua gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato due cittadini marocchini in regola con le norme sul soggiorno.

Tutto ha avuto inizio quando una pattuglia, durante l’ordinario controllo del territorio, nel passare nel comune di San Fermo della Battaglia, ha notato un continuo e sospetto via vai di persone all’interno di un’area boschiva, decidendo cosi di seguire un uomo che portava con sè un sacchetto della spesa.

L’uomo ha, involontariamente, condotto i poliziotti in una zona con una fitta vegetazione dove si intravedevano alcune persone sedute intorno ad un fuoco che tenevano un atteggiamento non proprio tipico dei gitanti domenicali. Dopo aver osservato per un pò la situazione, hanno notato uno scambio di sostanza stupefacente tra le persone presenti. Gli agenti sono intervenuti per raggiungere repentinamente quel gruppetto di persone che alla vista degli operatori si è dato alla fuga fra alberi e sterpaglie.

Due dei 5 soggetti, E. H. M. del 94 e B. A. del 2002, sono stati, però raggiunti e bloccati nonostante la forte resistenza. Uno è stato trovato in possesso di uno smartphone e denaro per 70 euro suddiviso in banconote di vari tagli e di una pallina di cellophane contenente eroina di cui si era disfatto nella corsa; l’altro, nel borsello deteneva diversi involucri contenenti circa 60 grammi di eroina, 5 grammi di cocaina e diverse banconote di piccolo taglio per un totale di 450,00 euro. Tornati sul posto dove inizialmente i cinque ragazzi erano riuniti, gli agenti hanno rinvenuto anche un bilancino di precisione e 2 rotoli di cellophane trasparente, quanto bastava per accompagnarli in Questura e procedere al loro arresto per spaccio di sostante stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale; i due cittadini successivamente sono stati portati al Bassone a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.