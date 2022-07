Runner cade in un canalone: soccorso a Pognana Lario con l'elicottero

E' scivolato in un canalone mentre correva lungo un sentiero a Pognana Lario. E' accaduto nel pomeriggio del 26 luglio 2022. Il runner, di nazionalità francese, non è più riuscito a muoversi e a riguadagnare la via del ritorno. E' riuscito a lanciare l'allarme. I vigili del fuoco di Como sono partiti alla ricerca dell'uomo e una volta individuato lo hanno recuperato e tratto in salvo con l'elicottero Drago del nucleo dei vigili del fuoco di Malpensa.