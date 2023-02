Ragazza di 19 anni muore sotto un treno: interrotta la tratta Chiasso-Como-Milano

Una ragazza di 19 anni ha perso la vita travolta e uccisa da un treno. Il dramma si è consumato poco dopo le 10.30 mentre dallo scalo ferroviario era in transito il treno 313 diretto a Milano nella stazione di Lissone.

In seguito all'investimento sono intervenuti i soccorsi del 118 con diversi mezzi di emergenza insieme ai vigili del fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza, i carabinieri della compagnia di Desio e la polizia ferroviaria. Purtroppo per la giovane non c'è stato nulla da fare.

Le linee interrotte

In seguito all'accaduto la circolazione dei convogli è stata momentaneamente interrotta per la tratta della Chiasso-Como-Seregno-Milano e per la linea Saronno-Seregno-Milano-Albairate. "In seguito a un investimento di una persona tra le stazioni di Lissone Muggiò e Monza la circolazione è attualmente sospesa al fine di permettere gli accertamenti da parte della autorità competenti" spiegano da Trenord.

Sono in corso i rilievi per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto e non è escluso possa essersi trattato di un gesto volontario. La ragazzina sembra non fosse da sola sulla banchina e insieme a lei c'era una parente che, secondo quato emerso, è stata soccorsa dal personale sanitario dopo aver accusato un malore in seguito a quanto avvenuto.