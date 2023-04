Scappate dalla comunità: la descrizione delle tre ragazze di 16 anni che non sono ancora tornate

Allarme in Brianza. Sono in corso le ricerche di alcune ragazze di 16 anni di cui si sono perse le tracce dal pomeriggio di lunedì 3 aprile. Da quanto fino ad ora appreso si tratterebbe di quattro 16enni ospitate in una comunità di minorenni di Renate in Brianza, ma non lontano dal comasco, in particolare dalle zone di Arosio, Inverigo, Mariano Comense. Una di loro è rientrata di sua spontanea volontà nella struttura ieri 4 aprile.

La struttura accoglie under 18 con situazioni familiari molto delicate. In seguito alla segnalazione relativa all'allontanamento i carabinieri della compagnia di Seregno hanno subito avviato le indagini.

Ecco la descrizione delle tre ragazze che ancora non sono state rintracciate. La prima è originaria di Gandino (Bergamo) indossava una giacca rosa, un top verde con delle scritte e dei jeans blu larghi con delle Nike bianche. È alta circa 1.67 e ha capelli corti scuri e occhi scuri. La seconda è la ragazza di orginie egiziana ma residente a Buccinasco (Milano). Indossava una felpa scura, un pantalone corto. Ha i capelli scuri lunghi fino alle spalle ed è alta 1.60 circa.

La terza ragazza che manca dalla struttura dal 3 aprile è residente a Bergamo, ha capelli e occhi scuri. Porta la frangetta e indossava dei panataloni neri. È alta circa 1.50. Tutte e tre le giovani donne sono di corporatura normale.