Proiettili nel lago davanti a viale Geno

Mobilitazione dei vigili del fuoco e dei carabinieri lungo la sponda del lago, davanti a viale Geno a Como. Le forze dell'ordine e i pompieri sono stati allertati a seguito del rinvenimento di munizioni nell'acqua. Per la precisione si tratta di tre scatole di proiettili per armi corte e lunghe. I carabinieri di Como indagano per risalire alla provenienza delle munizioni.