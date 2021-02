Canzo, ragazza precipita nel dirupo con il cane: salvati entrambi

Paura a Canzo per una ragazza di 19 anni precipitata in un dirupo mentre era a passeggio con il proprio cane. L'animale è caduto insieme a lei ma entrambi sono riusciti a fermarsi grazie alla fitta vegetazione che ha frenato la loro caduta. La ragazza si è aggrappata ad alcuni rami e ha tenuto stretto il guinzaglio del cane. La ripidità del dirupo non le permetteva di risalire da sola così ha allertato i soccorsi. La squadra del Saf dei vigili del fuoco (Soccorso alpino speleo fluviale) ha tratto in salvo la ragazza e il suo cane.