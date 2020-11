Positivi al covid "evadono" dalla quarantena: due denunciati a Moltrasio e Brunate

Per legge dovevano restare chiusi in casa in quanto positivi al covid-19, invece sono stati visiti e fermati dai carabinieri mentre passeggiavano per strada come se nulla fosse. A essere denunciati sono stati un uomo di 80 anni a Moltrasio e una donna di 65 anni a Brunate.

Nel primo caso i militari della stazione di Cernobbio hanno fermato per un normale controllo anti-covid l'80enne mentre camminava. Nel secondo caso i carabinieri di Brunate in piazza bonacossa hanno sottoposto a controllo una donna del 65, intenta a muoversi normalmente in strada. Entrambi hanno confermato di essere usciti di casa per svolgere normali attività quotidiane.

Entrambi sono stati denunciati per le violazioni delle norme in tema di mobilità previsti dai vari dpcm. Rimangono tuttavia da svolgere accertamenti in merito ad eventuali contagi che potrebbero avere causato e che possono integrare reati ben più gravi.