Ossuccio, tir contro il ponte pedonale che attraversa la Regina

Danneggiato il ponete pedonale di Ossuccio. Con ogni probabilità è colpa di un grosso mezzo pesante che, forse inavvertitamente, ha urtato la struttura in metallo. La struttura, come si vede dalla foto scattata dai vigili del fuoco, ha subìto un vistoso danno, anche nella parte che appoggia alla muratura. Per questo motivo i pompieri di Como e Menaggio sono intervenuti per valutare e verificare la stabilità del ponte. Sul posto anche il sindaco e i tecnici di Anas per le verifiche del caso.