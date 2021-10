Ponte Chiasso, contanti non dichiarati alla dogana per 256mila euro

Nell’ambito delle attività di contrasto al traffico transfrontaliero di valuta presso la dogana di Ponte Chiasso, i funzionari dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli e i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso hanno intercettato, nelle ultime settimane, nell’ambito di 13 operazioni di controllo, ben 386.996 euro.

In ciascuna di queste operazioni, è stata accertata la violazione dell’obbligo di dichiarazione di somme pari o superiori a 10.000 euro a carico di soggetti che trasportavano, tutti, somme superiori a 20.000 euro, per un totale di più di 256 mila euro non dichiarati.

In particolare, nei giorni scorsi, all’atto del controllo della dichiarazione di 32.000 euro da parte di un imprenditore residente in Turchia che si stava recando in Italia, sono stati rinvenuti 35.700 euro, con conseguente contestazione dell’inesattezza della dichiarazione ed irrogazione della sanzione di 3.855 euro.

In altri nove casi è stata rinvenuta solo valuta in euro e in tre ulteriori casi anche valuta estera, tra cui sterline inglesi, franchi svizzeri e dollari americani. Otto violazioni sono state commesse in entrata Stato, cinque all’atto dell’uscita.

Tutti i trasgressori, di cittadinanza italiana, polacca, rumena, svizzera, tedesca, turca sono stati ammessi al beneficio dell’oblazione immediata, con il pagamento contestuale di un importo pari al 15% calcolato sull’eccedenza.

ADM e Guardia di Finanza garantiscono, mediante le attività di controllo al confine, il rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. n. 195/08 in materia valutaria.