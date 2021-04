Aggredisce parrucchiere di Rovellasca e gli dtrugge il negozio con una mazza

Intervento dei carabinieri per sedare gli animi. Il titolare finisce in ospedale

Attimi di violenza in centro a Rovellasca dove intorno alle 16 del 13 aprile 2021 un uomo si è presentato al negozio di parrucchiere in via Grassi e ha aggredito il titolare e distrutto il locale, vetrina compresa. Secondo una prima ricostruzione tra i due era scoppiato un litigio. L'aggressore si sarebbe allontanato per poi ripresentarsi poco dopo armato di mazza. Sul posto sono giunte quattro pattuglie dei carabinieri. I militari sono riusciti a riportare la calma ma nel frattempo il titolare è stato ferito ed è quindi stato soccorso da un'ambulanza che lo ha trasportato in codice giallo all'ospedale.

Sembra che fossero presenti al momento dell'arrivo dei carabinieri circa dieci persone. Tra loro qualcuno potrebbe essere coinvolto nella vicenda. I motivi della lite al momento non sono stati resi noti.