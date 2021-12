Girava a Olgiate con piede di porco e cacciaviti nel bagagliaio: denunciato 35enne

I carabinieri della Stazione di Olgiate Comasco, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino albanese, classe 86, domiciliato nel milanese, censito in banca dati, per possesso ingiustificato di attrezzi da scasso. L’uomo è stato fermato a bordo di un'auto già notata in zona in concomitanza di furti in abitazione: nel bagagliaio trasportava cacciaviti, flessibile e piede di porco, tutto sottoposto a sequestro.