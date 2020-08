Olgiate Comasco, evasore totale: non pagava le tasse e intestava tutto ad altri. Maxi sequestro

La compagnia della guardia di finanza di Olgiate Comasco ha sequestrato, in via preventiva, beni per il valore di 1 milione di euro (per frode fiscale) ad un professionista che lavora nel campo dell'edilizia. Dalle indagini effettuate è emerso come lo stesso, tra il 2015 ed il 2020, avesse omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali e il versamento delle imposte dovute, pur in presenza di rilevanti parcelle incassate.

L'uomo, inoltre, per non farsi individuare dell'Erario, aveva anche intestato tutti i suoi beni a famigliari e nello stesso tempo veicolava alcuni incassi derivanti dalle sue attività a terzi.

Il professionista è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Como per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ed è stata richiesta ed ottenuta l’emissione di un provvedimento di sequestro delle sue disponibilità finanziarie e patrimoniali per un valore di quasi 1 milione di euro.

.