Si contorce a terra davanti al Carrefour a lago: intervengono polizia e ambulanza (video)

Notte di ordinario degrado in via Recchi

Via Fratelli Recchi

Ubriaco o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti? Il giovane che si vede nel video girato da un residente della zona di via Recchi, davanti al Carrefour a lago, si contorce a terra, in mezzo al parcheggio. Sul posto un'ambulanza (successivamente interverrà anche la polizia della Questura di Como) per soccorrere il ragazzo, un 22enne.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' l'ultimo din un'infinita serie di episodi che da anni concorrono ad abbassare il senso di sicrezza percepita nel quartiere. Gruppi di senzatetto, spesso stranieri ed extra comunitari, frequentano la zona tra il supermercato e i giardini a lago, davanti allo stadio. Gli arresti, i fermi e le denunce di persone dedite allo spaccio sono in questa zona frequenti, eppure insufficienti a riportare un po' di normalità nelle ore serali, quando il supermercato (che attualmente chiude alle 23 e non fa più orario continuato tutta la notte) è ancora aperto.