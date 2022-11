Movida a Como, i controlli in centro della polizia (anche in abiti civili)

Nei fine settimana nel centro di Como si riuniscono tanti ragazzi, molti arrivano da fuori, anche dalla Svizzera e si concetrano principalmente nelle aree della cosiddetta “movida comasca”, dove, insomma, ci sono i locali notturni. In quelle zone nel weekend non sono rari episodi di disturbo alla quiete pubblica accompagnati da comportamenti smodati, urla e schiamazzi, dovuti anche dall’abuso di alcol e sostanze stupefacenti.

Domenica scorsa, 20 novembre, la questura di Como ha organizzato un servizio di prevenzione e controllo nella "movida comasca" con i poliziotti della divisione polizia amministrativa e le volanti e della polizia stradale.

Sono state impiegate pattuglie della polizia di stato con personale in uniforme e in abiti civili, così da monitorare il comportamento degli avventori dei principali locali pubblici, rivolgendo attenzione anche alle modalità di gestione degli esercizi commerciali e all’eventuale presenza di ragazzi intenti a consumare o spacciare sostanze stupefacenti.

L’attività in strada ha permesso di identificare in totale 95 persone e controllare 12 autovetture di ragazzi molti dei quali frequentatori di una nota discoteca: l’esito di tali controlli ha portato a denunciare un saronnese di 28 anni per guida in stato di ebbrezza, a cui è stata anche ritirata la patente di guida, e di sequestrare un quantitativo di hashish ad un cittadino italiano di 19 anni originario del Pakistan.