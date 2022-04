Lutto al Sant'Anna, è morto il dottor Claudio Minoretti: ha curato 10mila pazienti

La direzione e tutta la comunità di Asst Lariana si stringono affettuosamente ai familiari e agli amici del dottor Claudio Minoretti, morto la scorsa notte. "L'ospedale è un po' più triste e un po' più povero" sottolinea il direttore generale Fabio Banfi.

Già primario di Nefrologia e Dialisi di Asst Lariana, Minoretti ha lavorato all'ospedale Sant'Anna fino al 31 ottobre 2017 dopo 40 anni di attività prestata a servizio dei pazienti. Nato nel 1951 e laureatosi in Medicina e Chirurgia all'Università degli Studi di Milano nel 1976, aveva iniziato la sua carriera all'ospedale Sant'Anna come volontario nell'allora Medicina B nel 1974 ed era poi stato assunto nel 1977. Specializzatosi in Nefrologia nel 1984 era stato nominato primario nel 2008. Nel corso della sua lunga attività lo specialista aveva seguito 10mila pazienti.