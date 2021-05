E' morto l'architetto Piero Carlo Noè, primo presidente di Como Servizi Urbani

Como Servizi Urbani in lutto per la perdita dell’ex presidente Piero Carlo Noé. L'architetto Noé, scomparso il 12 maggio 2021 all’età di 74 anni, tra i diversi incarichi ricoperti nella sua vita, è stato anche il primo presidente di CSU per due mandati dal 1997 al 2003.

Fondamentale il suo apporto operativo nell’impostazione della società per la quale ideò anche il primo logo. Il suo ruolo era stato soprattutto quello di avviare CSU, dalla costituzione all’organizzazione generale, gettando le basi di una realtà che stava nascendo sotto la sua guida. Nel settembre del 1997 la società iniziò a gestire il Centro Sportivo di Casate e a novembre l’autosilo di via Auguadri, seguirono le prime sperimentazioni con i parcometri, l’apertura della sede di via Giulini nei primi anni del 2000. Accompagnò in prima persona l’implementazione delle gestioni che nel corso del tempo passarono in carico a CSU sotto la sua presidenza.

Marco Benzoni, direttore di CSU dal 2006 al 2020, era già in azienda sotto la presidenza di Noé: “Si occupò operativamente dell’organizzazione della società dandole la prima impronta. Sono rimasto molto colpito dalla notizia della sua scomparsa. Ho un gran ricordo di lui, era una persona di una signorilità incredibile, sempre molto disponibile e socievole. Era sempre bello incontrarlo, c’era un affetto che andava aldilà delle parole e delle circostanze”.

Renato Acquistapace attuale presidente di CSU: “Noé è stato il primo presidente di Como Servizi Urbani, la persona che nel 1997 insieme al sindaco di Como Alberto Botta, diede inizio all’attività della società che da 25 anni opera a servizio della città. In azienda ha lasciato un ottimo ricordo sia per le sue capacità professionali che per il suo carattere. Non lo conoscevo di persona ma dalle testimonianze che ho raccolto era un uomo di livello e molto preparato”.

Nella foto Piero Carlo Noè al centro, a sinistra il suo successore Filippo Arcioni, a destra Mariano Montini