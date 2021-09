Montemezzo, ciclista precipita: intervenuto elisoccorso Drago da Milano

Intorno alle 15.40 di oggi 10 settembre un ciclista in località Montemezzo è precipitato in un luogo impervio. Grande spiegamento di mezzi per salvarlo: i vigili del fuoco del distaccamento di Dongo, il soccorso alpino (CNSAS XIX delegazione Lariana) ed è stato chiamato anche l'elisoccorso Drago che è decollato da Milano Malpensa. L'uomo è stato quindi portato all'ospedale di Gravedona in codice giallo.

