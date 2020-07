Un malore mentre lavora su un ponteggio: operaio salvato dai pompieri a Oltrona di San Mamette

Spettacolare salvataggio dei vigili del fuoco di Como a Oltrona di San Mamette. Un operaio di 51 anni poco prima di mezzogiorno del 30 luglio 2020 è stato colto da un improvviso malore mentre stava lavorando in cima a un ponteggio della ditta Mangimi Lario di via Roma. A causa del malore l'uomo non era più in grado di scendere da solo e anche per i colleghi sarebbe stato pericoloso aiutarlo e tentare di portarlo giù. Sono stati, quindi, allertati i soccorsi. Insieme all'ambulanza del Sos di Olgiate Comasco e all'automedica del 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco che con l'autogru hanno raggiunto l'operaio in difficoltà e lo hanno portato in salvo dopo averlo assicurato nella barella di salvataggio. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Tradate. Non è in gravi condizioni.

