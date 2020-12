Tragedia sfiorata a Luisago: precipita dalla finestra di un albergo

Erano da poco passate le 23 ieri sera, 7 dicembre, a Luisago quando è stata chiamata un'ambulanza perchè un uomo è precipitato dalla finestra dell'albergo dove soggiornava. Sul posto è arrivata la Cri di Grandate e un'automedica. Giunti anche i carabinieri di Cantù, per cercare di ricostruire i fatti. Si è pensato ad un malore o che l'uomo fosse in stato di ubriachezza. L'uomo è stato portato intorno a mezzanotte al Sant'Anna in codice giallo. Secondo le informazioni pervenute non sarebbe in pericolo di vita.