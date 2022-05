Controlli della Finanza in bar e pizzerie di Como e provincia: 6 lavoratori in nero

Nuova serie di controlli della guardia di finanza nei pubblici esercizi del Comasco: nei giorni scorsi sono stati scoperti 6 lavoratori impiegati in “nero” e 5 irregolari. Nel dettaglio, i finanzieri della Compagnia di Olgiate Comasco hanno scoperto, in tre pizzerie nei comuni di Solbiate con Cagno, Appiano Gentile e Bizzarone, tre soggetti di nazionalità italiana e una afgana intenti a prestare la propria opera “in nero”. Mentre in un bar di Olgiate Comasco hanno trovato un altro lavoratore italiano in “nero”.

Inoltre, le Fiamme Gialle della Compagnia di Erba, nell’Erbese, hanno scoperto un lavoratore irregolare italiano intento a lavorare presso un bar. Nel contempo, i finanzieri del Gruppo Como, accedendo presso un ristorante situato nel centro del capoluogo, hanno scoperto un altro lavoratore irregolare, di nazionalità italiana. In altri due bar, situati sempre a Como, sono stati infine scoperti altri 3 lavoratori italiani irregolari e uno in “nero” di nazionalità rumena.