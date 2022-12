Inquietante tentativo di rapina a Lugano: in fuga due malviventi

Inquietante tentativo di rapina nella serata del 28 dicembre 2022 a Lugano. Nel quartiere di Davesco-Soragno un uomo è stato aggredito mentre si trovava all'esterno della sua abitazione. Due uomini con passamontagna dopo averlo minacciato lo hanno immobilizzato e chiuso nel baule della sua macchina. Successivamente, per ragioni che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, i due malviventi hanno desistito dandosi alla fuga. Sul posto, allertata dal sistema d'allarme dell'abitazione, sono prontamente giunte la polizia cantonale e pattuglie delle polizie comunali di Lugano, Ceresio Nord e Torre di Redde. Le ricerche, finora senza esito, sono scattate immediatamente. L'uomo aggredito sta bene e non ha riportato ferite. Secondo la descrizione si tratterebbe uno dei due malviventi sarebbe un uomo circa 40 anni, altezza 180 centimetri, corporatura media, indossava abiti neri e, come detto, un passamontagna. L'altro uomo probabilmente ha circa 30 anni, alto 170 cm, corporatura media, abiti neri e anche lui indossava un passamontagna.